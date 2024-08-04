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الرئيس الجزائري يكرم عددا من متقاعدي الجيش وعائلات شهداء مكافحة الإرهاب

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ياسر رشاد - القاهرة -  

كرم الرئيس الجزائري، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد عددا من متقاعدي الجيش الجزائري المنحدرين من صفوف جيش التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، وكذلك وعائلات شهداء ومصابي عمليات مكافحة الإرهاب.

 

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، بنادي الجيش، بالجزائر العاصمة، في مراسم إحياء اليوم الوطني للجيش الجزائري والمصادف ليوم 4 أغسطس من كل عام والذي أقره الرئيس الجزائري تكريما لجهود الجيش.

 

 

وقد حضر مراسم الحفل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، وأعضاء الحكومة الجزائرية برئاسة نذير العرباوي، ولفيف من قيادات وضباط الجيش الجزائري.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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