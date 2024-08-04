«مناظرة سبتمبر» تبحث عن «شاشة عرض»

ياسر رشاد - القاهرة - اختلف المرشح الجمهورى للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية الأقرب كامالا هاريس، على موعد عقد مناظرة رئاسية والقناة التى ستبثها حيث اختار ترامب قناة فوكس نيوز المقربة من الجمهوريين، إلا أن هاريس فضلت قناة «ABCNews»، والتى كان الرئيس السابق وافق سابقا على الظهور معها.

قبل أن ينهى الرئيس الأمريكى جو بايدن حملته لإعادة انتخابه، كان من المفترض أن يظهر هو وترامب على قناة «ABC News» فى المناظرة الثانية يوم 10 سبتمبر. ولطالما ما تحدثت هاريس عن مخاوف ترامب من تنفيذ ذلك الاتفاق منذ انسحاب بايدن وطرحها للترشح بدلا منه

وفى بيان عبر منصة «Truth Social» الخاصة به، أشار ترامب إلى ما وصفه بالتضارب فى المصالح بعد أن رفع دعوى تشهير ضد شبكة «ABC» ومذيعها جورج ستيفانوبولوس، بشأن مزاعمه أن ترامب كان مسؤولا عن الاغتصاب فى قضية إى جان كارول. حيث كتب: كان من المقرر سابقا إجراء المناظرة ضد بايدن على شبكة ABC، لكن تم إنهاؤها لأن بايدن لن يكون مشاركا بعد الآن، وأنا فى دعوى قضائية ضد الشبكة وجورج سلوبودوبولوس، وبالتالى خلق تضارب فى المصالح.

وبحسب، ترامب ستعقد المناظرة يوم 4 سبتمبر فى بنسلفانيا، وذلك بخلاف ما اتفق عليه مع حملة هاريس، وأضاف الرئيس السابق أن موقع المناظرة على قناة فوكس نيوز التى ترحب عموما بأعضاء الحزب الجمهوري، لم يتم تحديده وهو ما رفضته هاريس متمسكة بمناظرة العاشر من سبتمبر على قناة abc news.

أوضح ترامب أن المنسقين سيكونان بريت باير، ومارثا ماكالوم من القناة نفسها، لافتا إلى أن القواعد ستكون مماثلة لمناظرته فى 27 يونيو مع جو بايدن، باستثناء أنه هذه المرة سيكون هناك جمهور فى الاستوديو.

واستمر دونالد ترامب فى الهجوم على منافسته الديمقراطية، معتبرا أنها مجنونة ومنخفضة الذكاء، ولا يمكنها التنافس مع قادة الدول الأخرى وقال إنها مثل جو بايدن الفاسد أو المحتال الذى سلح الحكومة ضد خصومه السياسيين.

وعبر منصته الاجتماعية، كتب الرئيس السابق الولايات المتحدة ليس لديها أى فرصة للعودة إلى العظمة مع هؤلاء الأشخاص ذوى المستوى العقلى المنخفض على رأس القيادة، هى لا تريد حتى مناظرتى فى 4 سبتمبر مثل جو بايدن النائم قبلها، لا تستطيع أن تركب جملتين معاً.

ومن جانبها قالت حملة هاريس إن «دونالد ترامب يشعر بالخوف» على أمل أن «تنقذه» قناة فوكس نيوز من المناظرة التى وافق عليها بالفعل مع إيه بى سى نيوز.

وأوضح مايكل تايلر، مدير الاتصالات فى حملة هاريس، لشبكة سى بى إس نيوز فى بيان: «يجب عليه التوقف عن ممارسة الألعاب والحضور إلى المناظرة التى التزم بها بالفعل فى العاشر من سبتمبر». وأضاف: «سيكون نائب الرئيس هناك بطريقة أو بأخرى للاستفادة من الفرصة للتحدث إلى جمهور وطنى فى وقت الذروة».

وأضاف تايلر «السيد فى أى وقت وفى أى مكان وفى أى مكان لا ينبغى أن تكون لديه أى مشكلة فى ذلك ما لم يكن خائفًا جدًا من الظهور فى اليوم العاشر».

وفى بيان منفصل على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، علقت هاريس: «من المثير للاهتمام كيف أن عبارة «أى وقت وأى مكان» أصبحت «وقتًا محددًا، ومساحة آمنة محددة». سأكون هناك فى العاشر من سبتمبر، كما وافق. آمل أن أراه هناك».