لوهانسك: القوات الأوكرانية أطلقت 12 صاروخا على الإقليم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس جمهورية لوهانسك الشعبية، غير المعترف بها دوليا، ليونيد باسيشنيك أن القوات الأوكرانية أطلقت 12 صاروخًا على لوهانسك.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت اثني عشر صاروخًا غربي الصنع على مدينة لوهانسك، وتم إسقاط أربعة منها بالقرب من المدينة.

وأوضح باسيشنيك على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام: "أطلقت القوات الأوكرانية اثني عشر صاروخًا غربي الصنع على لوهانسك. وفقًا للبيانات الأولية، كانت هناك ثمانية صواريخ أتاكمس وأربعة صواريخ شادو ستورم".

وأضاف أنه تم إسقاط أربعة صواريخ بواسطة قوات الدفاع الجوي بالقرب من المدينة، وتسببت الشظايا الساقطة في اشتعال العشب الجاف. كما استهدفت الضربات منشآت تخزين تحتوي على خزانات وقود ومناطق سكنية.

وأشار باسيشنيك إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع وجاري التحقق من المعلومات حول الضحايا.