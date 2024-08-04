بريطانيا تعلن نقل عائلات العاملين بسفارتها في لبنان بشكل مؤقت

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، إن على المواطنين البريطانيين الموجودين في لبنان المغادرة فورا في وقت لا تزال فيه الرحلات التجارية متاحة.

وأشارت الخارجية البريطانية، إلى أنه تم نقل عائلات العاملين في السفارة البريطانية ببيروت بشكل مؤقت من المنطقة.

وكانت عدة دول غربية وعربية سبقت إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، بدعوة مواطنيها إلى مغادرة لبنان وإسرائيل على وجه السرعة.

وتأتي التحذيرات الدولية في ظل التوترات الأمنية التي يشهدها الشرق الأوسط، عقب عمليتي الاغتيال اللتين استهدفتا رئيس أركان حزب الله اللبناني فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.