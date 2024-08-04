ضربه البلطجي بـ سنجة.. والد مالك محمد سباح دريم يروي تفاصيل الحادثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف محمد عبد المقصود، والد الشاب مالك، سباح نادي دريم الذي تعرض لاعتداء وحشي من قبل مجموعة من البلطجية في مدينة السادس من أكتوبر، عن تفاصيل وملابسات الحادثة التي جرت لابنه الأحد الماضي.

وأوضح عبد المقصود خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامجها "صالة التحرير" على شاشة قناة صدى البلد، أن الحادث وقع بعد انتهاء تدريب السباحة الخاص بمالك في نادي دريم بـ 6 أكتوبر، حيث أخبر مسؤولون النادي الأسرة بأن ثمة حادث اعتداء قد وقع على مالك وأنه نقل إلى مستشفى دار الفؤاد أثر قطع في أصابعه.

وأشار الأب إلى أن حالة ابنه ما زالت غير مستقرة ومن المرجح أن يستغرق تعافيها أشهر طويلة نظرًا لخطورة الإصابات التي لحقت به.

وأكمل عبد المقصود أن الأشعة والفحوصات الطبية لم تحدد بعد مستوى الخطورة التي وصلت إليه حالة مالك، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الجسدية التي تعرض لها تسببت في إصابته بجروح بالغة في رأسه وكتفه وبتر ثلاثة أصابع من يده اليمنى، علاوة على كسر في عظم الركبة.

وأفاد والد مالك بأن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين ابنه ومجموعة من الفتية أمام بوابة نادي دريم، والذين قاموا بالتنمر عليه وشتم والدته وشقيقاته بعبارات جارحة، وعلى إثر ذلك تحول النزاع إلى عنف واعتداء جسدي استخدموا خلاله سلاحًا أبيض (سنجة) وقاموا بضربه بطريقة وحشية.

وأكد عبد المقصود أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المشاركين في جريمة الاعتداء على ابنه، بينما يجري البحث حاليا عن باقي الجناة لتقديمهم للعدالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.