نتنياهو: يدنا الطويلة تصل إلى غزة واليمن وبيروت وكل مكان يكون ذلك مطلوبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن "نضالنا ضد من يريدون قتلنا مستمر طوال الوقت وسنستهدفهم في كل مكان"، مضيفا "شعرت بالفخر بإنجازات جنودنا في رفح والسيطرة على معبر فيلادلفيا".

وأكد نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبادر للهجوم في كل مناطق القتال حتى تحقيق النصر، زاعما أن إيران وشركاؤها يحاولون تطويق إسرائيل بحلقة إرهابية من كل الاتجاهات و"عازمون على الوقوف أمامهم في كل جبهة".

وأوضح نتنياهو أن كل من يمس مواطنيه سيدفع الثمن و"يدنا الطولى تصل لكل مكان"، مشيرا إلى أنه "يجب الإصرار على مصالحنا مهما كانت الضغوط التي تفرض علينا مثلما يحدث منذ بداية الحرب في غزة".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تواصل الإصرار على خطوطها الحمراء أمام أصدقائها وأعدائها، موضحا أن "يدنا الطويلة تصل إلى غزة واليمن وبيروت وإلى كل مكان يكون ذلك مطلوبا".

وزعم رئيس حكومة الاحتلال أن آلاف اليهود حول العالم يواصلون الهجرة إلى إسرائيل حتى مع استمرار الحرب.