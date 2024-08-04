رمضان عبد المعز: الاستخدام المفرط لكلمة "الطلاق" تعدي على حدود الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حذر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، من التساهل في حدود الله والاستهتار بها، مؤكدًا على أهمية الالتزام بأداء الفرائض المقررة من قبله جل وعلا.

وأشار الشيخ عبد المعز خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، على شاشة dmc، إلى أن الكثير من الأفراد يستخفون بتطبيق حدود الله بحذافيرها، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق وإحلال الفوضى والاضطراب في المجتمعات.

وأكد الداعية الإسلامي أن من مظاهر التهاون بحدود الله عز وجل هو التفوه بكلمة الطلاق دون تريث أو تفكير، حيث أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ويُطلق البعض عبارات الطلاق جزافاً ودون وعي بعواقبها.

وذكر عبد المعز بالآية القرآنية الواردة في سورة الطلاق: "ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه"، وأن على الإنسان تحمل مسؤولية أفعاله والابتعاد عن الانتهاك والتجاوز لحدود الله.

ووجه عبد المعز خطابه إلى كافة الرجال، لاسيما أصحاب المروءة والإيمان منهم، ودعاهما إلى الابتعاد عن استعمال كلمة الطلاق بالشكل الخاطئ والكيفية العبثية، وضرورة وضعها في موضعها الصحيح وفقًا لما أنزل به الله في كتابه الحكيم.

وبين عبد المعز أن الاستخدام المفرط لهذه الكلمة الربانية يعتبر استخفافًا بحدوده جل وعلا واستهتارًا بتعاليم الإسلام وأحكامه الشرعية.

وفي نهاية حديثه، دعا عبد المعز الجميع إلى التمسك بتعاليم الدين الإسلامي وتطبيق أوامره والابتعاد عن نواهيه، والالتزام بفرائض الله وحدوده، والتحلي بالأخلاق الحميدة والخصال الكريمة التي دعانا إليها دين الحق والرفق بكل إنسان مسلم واحترام حرماته ومقدساته.