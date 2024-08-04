حدث في 8 ساعات| قرارات جديدة لوزير الكهرباء.. وأمطار على جنوب البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الملفات الاقتصادية والخدمية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يجتمع مع "مدبولي" لمتابعة الملفات الاقتصادية والخدمية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، المصري والأجنبي؛ لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تابع الرئيس خلاله عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية.

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الأرصاد: الأمطار على مناطق جنوب البلاد مستمرة حتى نهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار التي تشهدها مناطق أقصى جنوب البلاد منذ عدة أيام مستمرة حتى نهاية الأسبوع.

وقالت الدكتورة غنام - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية - "اعتدنا خلال الـ 10 سنوات الماضية سقوط أمطار في مناطق أقصى جنوب البلاد في شهري يوليو وأغسطس لأنها فترة الأمطار الغزيرة على منابع النيل في السودان وأثيوبيا نتيجة مرور الحزام المداري والذي بدأ في التحرك لشمال السودان لذلك بدأنا نتأثر مؤخرا في جنوب مصر بسقوط الأمطار متفاوتة الشدة".

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التصدي لسرقات التيار ومعاقبة المتهاونين.. قرارات جديدة لوزير الكهرباء خلال اجتماعه برؤساء الشركات

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات الوزارة.

يأتي ذلك في إطار توجيه القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع خطة شاملة ومتكاملة لتحسين جودة التغذية الكهربائية.

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زيادة الشقق المطروحة بمشروع "Valley towers" بحدائق أكتوبر.. الإسكان تكشف التفاصيل

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للحجز بمشروع "Valley towers " بمدينة حدائق أكتوبر، ليصبح 2406 وحدات جاهزة للاستلام الفوري بدلا من 984 وحدة، وبنفس الشروط المعلن عنها بالإعلان السابق.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم زيادة عدد الوحدات المطروحة لاستيعاب أكبر قدر من طلبات المواطنين المتقدمين للحجز، نظراً لحجم الطلب المرتفع على حجز الوحدات السكنية بالمشروع والاقبال الكبير، واستجابة من هيئة المجتمعات العمرانية للطلبات المقدمة من العملاء.

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هدم مقابر وعقارات.. 25 صورة ترصد خريطة الإزالات الجارية في القاهرة

تنفذ محافظة القاهرة عدة مشروعات تطوير وإعادة تأهيل لعدد من المناطق فضلا عن مشروعات المحاور والطرق الجديدة لتيسير حركة المرور والقضاء على الاختناقات، وهو ما يتطلب إزالة العقارات والمقابر المتعارضة مع هذه المشروعات.

وفي التقرير التالي، يرصد "الخليج 365"، آخر تحديث لخريطة الإزالات وأعمال الهدم في نطاق العاصمة، والتي يتم تعويض المواطنين المتضررين منها ماديًا أو من خلال توفير أماكن بديلة.

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أعلن خفر السواحل الإيطالي، اليوم الأحد، عن غرق قارب مهاجرين تقل مواطنين مصريين قبالة السواحل الإيطالية، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

وجاء في بيان خفر السواحل الإيطالي، أنه تلقى بلاغًا يفيد بغرق مركب مطاطي يحمل أكثر من 30 راكبًا على بعد نحو 27 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سيراكيوز الإيطالية في صقلية.

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ما علاقتهما ببعضهما؟.. 25 صورة ترصد محور عمرو بن العاص والمريوطية

تواصل وزارة الإسكان، أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة على قدم وساق، حيث يُعد أحد أهم المحاور المرورية الرابطة بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية والقوس الشمالي للطريق الدائرى بمنطقة منشأة البكاري بطول 4 كم.

وتُعد أحد أهم أهداف المحور، الربط مع الطريق الدائري الجنوبي، ومحور المريوطية، وكذا الاتجاه القادم من المنصورية والطريق السياحي باتجاه المنيب، وشارع الهرم، وشارع المنشية، ومطلع للمحور من شارع المنشية والصفا والمروة بمنطقة فيصل.

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وزير الإسكان: طرحنا 9 مراحل بـ"بيت الوطن" منذ 2012.. وجار الإعداد لمراحل جديدة

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الأولى بعنوان "فرص وآفاق الاستثمار في مصر"، ضمن النسخة الـ5 لمؤتمر المصريين في الخارج، والذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت شعار "من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا"، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومحمد جبران، وزير العمل، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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