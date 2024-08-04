رئيسا جامعتي عين شمس والجلالة يشهدان انطلاق معسكر "تبدع باختلاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة انطلاق معسكر "عين شمس تبدع باختلاف"، والذي ينظمه قطاع الابتكار والتدريب بالتعاون مع قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة والذي يقدم برنامجًا مميزًا يستمر لمدة شهرين متكاملين، يدعمه فريق من الخبراء الموثوقين لدعم الطلاب من ذوي الهمم، بحضور الدكتور محمد السيد الشناوي القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة والدكتور إيهاب حسنين نائب رئيس جامعة الجلالة والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي، الدكتور شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين والدكتورو رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة ولفيف من عمداء ووكلاء كليات جامعة عين شمس.

وأوضح رئيس الجامعة أنه في ظل رؤية جامعة عين شمس الجديدة يزداد الاهتمام بالطلاب من ذوي الهمم كذلك تحرص الجامعة على دمجهم بشكل فعال في الأنشطة المختلفة وكانت من أولى الجامعات التي انشأت مركز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة وتنفيذ برامج متميزة لتدريبهم في كافة المجالات بالإضافة إلى تأهيلهم للمشاركة في جميع فاعليات الجامعة كالملتقى التوظيفي ومسابقات عين شمس تبتكر.. وغيرها بالإضافة لإنشاء مسار خاص بهم بالمسابقة لعرض أفكارهم ومشروعاتهم واليوم نشهد انطلاق معسكر "عين شمس تبدع باختلاف"، في خطوه هي الأولى من نوعها بالجامعات المصرية لدعم طلابنا من ذوي الهمم.

وأكد أن الجامعة هي مكان لتلقي العلم وايضاً لتكوين شخصية الطالب.

وقدم الدكتور محمد السيد الشناوي القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة الشكر علي الدعوة الكريمة مثمنا تبني جامعة عين شمس لهذه الفكرة الرائدة بالتعاون مع جامعة الجلالة والتي سبق وان قدمت مبادرة "بنكمل بعض" والتي ساهمت في تكوين شخصية الطلاب من ذوي الهمم وتنمية مهاراتهم

وأبدت الدكتورة نيفين عاصم سعادتها وقدمت الشكر لجميع من ساهم اليوم في انطلاق هذا المعسكر من طلاب جامعة عين شمس كما قدمت الشكر لشركاء النجاح وعلى رأسهم الدكتور أحمد هنو وزير الثقافه وقدمت الشكر لجامعة الجلالة وللمجلس القومي للإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعي.

وقدم الدكتور مينا ميشيل مدرس العمارة بجامعة الجلالة الشكر للدكتور محمد ضياء زين العابدين والدكتور محمد الشناوي والدكتورة نيفين عاصم مثمنا فكرة المعسكر والذي يعتبر فرصة لمزج الفن والإبداع على الرغم من التحديات التى تواجه ذوي الهمم.

يأتي المعسكر تحت إشراف الدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب وبالتنسيق مع إبراهيم سعيد حمزة آمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب

تضمن المعسكر والذي يستمر على مدار شهرين - ندوات توعوية متميزة تشمل :الوعي الذاتي وكيفية اكتساب فهم أعمق للذات وتنمية الثقة والذكاء العاطفي و تعزيز القدرة على فهم وإدارة مشاعرك ومشاعر الآخرين ،التواصل الفعال و تطوير مهارات التواصل بفعالية ووضوح ،الخطاب الجماهيري : إتقان فن الخطابة والتأثير على الجمهور و بناء الفريق والقيادة و تعلم كيفية العمل ضمن فريق وقيادته بنجاح - حل المشكلات والتفكير النقدي : تحسين القدرة على تحليل المشكلات وإيجاد حلول مبتكرة ،مهارات العرض : تقديم الأفكار والمشاريع بطريقة احترافية بالإضافة إلى مهارات التسويق و التثقيف المالي.

وذلك من خلال أنشطة عملية تشمل تعليم صناعة الخزف : كيفية تشكيل الخزف و استخدامه في بداية المشاريع وعمل اشكال إبداعية ،طباعة الملابس : تعلم تقنيات الطباعة على الأقمشة،الموسيقى : تعلم العزف والغناء

الرياضة : ممارسة أنواع مختلفة من الأنشطة الرياضية ،المشغولات اليدوية : كيفية الإبداع في صناعة الأعمال اليدوية ،النحت والرسم.