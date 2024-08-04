قتيل في مشاجرة بين عاطلين على المال في القناطر الخيرية



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قُتل شخص على يد زميله في دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إثر مشادة تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما. وقد أمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه والتصريح بدفنه، وأصدرت تعليمات بالتحري حول تفاصيل الحادث وسؤال أهالي المتوفى.

بدأت الواقعة في مدينة القناطر الخيرية، حيث تطورت مشادة كلامية بين عاطل وصديقه إلى مشاجرة على كوبري الشيمي، استخدم خلالها العاطل سلاحًا أبيض لطعن صديقه. وقد تم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، الذي وجه بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية، وتحرير محضر بالحادث.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بشأن البلاغ عن المشاجرة وسقوط شاب نتيجة طعنه.

وبعد إجراء التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل، تبين أن المشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، مما أسفر عن مقتل أحد الأطراف. وبموجب قرار النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبدأت التحقيقات الرسمية في الحادث.