وزيرة إسرائيلية: إذا تعرضنا لهجوم فقد نستعين بسلاح الجو الإسرائيلي وحافلات بحرية من اليونان وقبرص

أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، أنه "إذا تعرضنا لهجوم فقد نستعين بسلاح الجو الإسرائيلي وحافلات بحرية من أثينا في اليونان ولارنكا في قبرص".

وسبق وأن حذر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطاب سابق قبرص من أي دور مساعد لإسرائيل في أي عدوان على لبنان.

ويأتي ذلك في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران على إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.