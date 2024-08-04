"وول ستريت جورنال": إيران أبلغت دبلوماسيين عرب أنّها لا تهتم إذا أدى الرد ضد إسرائيل لاندلاع حرب

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأنّ "إيران رفضت دعوات أميركية وعربية لتخفيف ردها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران".
هذا، وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر، فإنّ "إيران رفضت تقديم تحذيرات مفصّلة من شأنها أن تساعد في تخفيف تأثير أي ضربة ضد إسرائيل"، و"أبلغت دبلوماسيين عرب أنّها لا تهتم إذا أدى الرد ضد إسرائيل إلى اندلاع حرب".
وفي وقت سابق، أفاد موقع "واللا"، بأنّ "قائد المنطقة الوسطى الأميركية الجنرال إريك كوريلا يصل إلى إسرائيل غدًا لتنسيق مواجهة هجوم إيراني محتمل".
ويأتي ذلك في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران على إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكان قد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين توقعهم أن تهاجم إيران إسرائيل في وقت مبكر من يوم غد الاثنين.
وأكد المسؤولون أنّه "لا نعرف ما إذا كانت ايران وحزب الله سيشنان هجوما منسقا أم بشكل منفصل، ونعتقد أن ايران وحزب الله لا يزالان يعملان على خططهما العسكرية".
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