وزير خارجية بريطانيا: قمنا بسحب عائلات المسؤولين العاملين بسفارتنا في لبنان موقتًا

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، "أننا قمنا بسحب عائلات المسؤولين العاملين بسفارتنا في لبنان موقتًا".

وقال: "سلامة رعايانا العالقين في ظل الوضع الأمني المتدهور بسرعة في لبنان تشكل أولوية قصوى".

وفي وقت سابق، طلبت الحكومة البريطانية من رعاياها في لبنان المغادرة الآن، في الوقت الذي تسعى إلى مساعدة الرعايا البريطانيين الذين ما زالوا في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران على إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كان قد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين توقعهم أن تهاجم إيران إسرائيل في وقت مبكر من يوم غد الاثنين.

وأكد المسؤولون أنّه "لا نعرف ما إذا كانت ايران وحزب الله سيشنان هجوما منسقا أم بشكل منفصل، ونعتقد أن ايران وحزب الله لا يزالان يعملان على خططهما العسكرية".