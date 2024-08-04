الإليزيه: ماكرون أكّد لملك الأردن هاتفيًا التزام فرنسا بنزع فتيل التصعيد بين لبنان واسرائيل

أعلنت الرئاسية الفرنسية (الإليزيه)، أنّ رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون كرر إثر اثر مكالمة هاتفية مع ملك الأردن عبدالله الثاني التزام فرنسا بـ"المساهمة في نزع فتيل التصعيد على الصعيد الدبلوماسي، وخصوصا على الخط الأزرق بين لبنان واسرائيل".

وكان قد دعا الرئيس الفرنسي وعبدالله الثاني الى تجنب تصعيد عسكري في الشرق الأوسط "بأي ثمن"، في ظل تصاعد التوتر بين اسرائيل من جهة وايران وحزب الله من جهة أخرى.

ويأتي ذلك في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران على إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان قد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين توقعهم أن تهاجم إيران إسرائيل في وقت مبكر من يوم غد الاثنين.

وأكد المسؤولون أنّه "لا نعرف ما إذا كانت ايران وحزب الله سيشنان هجوما منسقا أم بشكل منفصل، ونعتقد أن ايران وحزب الله لا يزالان يعملان على خططهما العسكرية".