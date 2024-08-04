القناة 13 الإسرائيلية: بدء مشاورات أمنية بحضور نتانياهو بشأن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني المرتقب

اشارت القناة 13 الإسرائيلية، الى "بدء مشاورات أمنية بحضور رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني المرتقب".
وكانت قد افادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأن " وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يجري حاليا مناقشات بشأن التطورات الأمنية وخيارات الرد على أي هجمات من إيران ووكلائها".
ويأتي ذلك في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران على إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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