الجديد: زيارة لبوحبيب الى القاهرة في الايام المقبلة وترجيح وصول وزير خارجية فرنسا الى بيروت

افادت معلومات "الجديد"، بأن "زيارة لوزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى القاهرة في الايام المقبلة وترجيح وصول وزير خارجية فرنسا الى بيروت". في سياق منفصل، افادت مصادر "الجديد"، عن "اجتماع مطول عقد بالامس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بحثا فيه الوضع الامني ومواكبة الحكومة للتطورات على صعيد الاجراءات الميدانية والاغاثة ودور الهيئة العليا ومجلس الجنوب استعدادا لأي تداعيات قد تطرأ".

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