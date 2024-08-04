فضل الله: لسنا طلاب موت كما يتهمنا البعض باننا نروج لثقافة الموت

أكد العلامة السيد علي فضل الله، "اننا لسنا طلاب موت كما يتهمنا البعض باننا نروج لثقافة الموت، نحن مع ثقافة الحياة ولذلك نقدم التضحيات الجسام من اجل أن نعيش ونحيا حياة كريمة وبحرية وبعزة، ونرفض ان نكون اذلاء او خاضعين لهذا المحتل او ذاك الاستكبار".

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