مجموعة السبع تبحث الوضع في منطقة الشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - عقد وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم الأحد، لقاء عبر الفيديو لبحث الوضع في الشرق الأوسط وعبروا عن "قلق شديد" إزاء المخاوف من حصول تصعيد، كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني.

وقال تاجاني، في بيان "معا مع شركائنا، عبرنا عن قلق شديد إزاء الأحداث الأخيرة التي تهدد بأن تضفي على الأزمة بعدا إقليميا".

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، التي تتولى رئاسة مجموعة الدول السبع هذا العام "ندعو الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي مبادرة من شأنها أن تعوق مسار الحوار والاعتدال وتفضي إلى تصعيد جديد".

وأضاف البيان أن وزراء الخارجية "أكدوا على أولوية التوصل إلى نتيجة إيجابية للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة" مع تكثيف المساعدات الإنسانية.