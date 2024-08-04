أمريكا تؤكد استمرار دفاعها عن إسرائيل بعد ارتفاع مستوى التهديدات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مساعد رئيس أمريكا لشؤون الأمن القومي جون فاينر، اليوم الأحد، أن أمريكا تعتبر مستوى التهديد الذي تواجهه إسرائيل "مرتفعا جدا"، وهي مستعدة لمساعدة تل أبيب في الدفاع عن نفسها.

أمريكا تدافع عن إسرائيل

وقال مساعد رئيس أمريكا لشؤون الأمن القومي عبر قناة "سي بي إس" التلفزيونية : "أعتقد أننا أوضحنا أن هدفنا هو وقف التصعيد، وهدفنا هو الردع والدفاع عن إسرائيل".

وأشار مساعد رئيس أمريكا إلى أن مستوى المخاطر والتهديدات التي تواجه إسرائيل حاليا "مرتفع للغاية"، وأن الأحداث التي تتكشف في المنطقة يمكن أن تؤدي إلى تعقيد المفاوضات بشكل خطير.

وأضاف مساعد رئيس أمريكا أن الولايات المتحدة تدعو كافة الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات ومحاولة التوصل إلى اتفاقات، وأكد "في هذه الأثناء، نحاول إبقاء الوضع تحت السيطرة والحيلولة دون تفاقمه".

هذا وتخشى أمريكا هذه المرة ألا تعطي إيران تحذيرا قبل هجوم مرتقب على إسرائيل انتقاما لاغتيال إسماعيل هنية، وألا يكون التحالف الإقليمي قادرا على تكرار نجاحه في أبريل الماضي.

وأشار موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى احتمال أن تشن إيران هجوما على إسرائيل فجر الاثنين، في أعقاب التهديدات التي أطلقها القادة الإيرانيون و"حزب الله" بالانتقام لمقتل فؤاد شكر وإسماعيل هنية.

واستجابة للأزمة المتصاعدة، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط، حيث أرسلت تعزيزات من السفن الحربية والطائرات المقاتلة إلى المنطقة.

ووصل الجنرال مايكل كوريلا القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى المنطقة يوم السبت، في توقيت حساس تستعد فيه الولايات المتحدة وإسرائيل لاحتمال الهجوم الإيراني الانتقامي.

وأكدت وزارة خارجية إيران، مساء اليوم الأحد، عدم ترددها في الرد علي الإعتداءات الصهيونية المؤخرة خلال الفترة القليلة الماضية.

إيران تؤكد ردها على إسرائيل



وقال القائم بأعمال خارجية إيران : “ لن نتردد في الرد على إسرائيل بعد الإعتداءات التي شنتها مؤخراً في إيران”.

وأضاف القائم بأعمال خارجية إيران: “ نستغرب صمت الأوربيين وعدمصدور قرار دول يدين إعتداءات إسرائيل في طهران”.

يذكر أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل سترد على أعدائها "الضربة بضربتين"، وذلك في خضم توتر وتوقع لهجوم إيران ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران قبل أيام.