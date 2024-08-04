كشف لغز وفاة فتاة عُثر على جثمانها بمنزلها شمالي قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية في قنا اليوم الأحد عن ملابسات وفاة فتاة عُثر على جثمانها مشنوقًا داخل منزلها بمنطقة حاجر الجبل بمركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد عمران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بوجود جثة فتاة مشنوقة في ظروف غامضة. وانتقلت قوة أمنية إلى الموقع حيث تم العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، وقد نُقلت إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

كشفت التحريات الأولية أن الفتاة أنهت حياتها شنقًا نتيجة أزمة نفسية ناتجة عن خلافات أسرية. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي كلفت إدارة البحث الجنائي بمواصلة التحقيقات لكشف كافة ملابسات الحادث.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال خطوط ساخنة توفر الاستشارات النفسية والدعم للأشخاص في أزمات. وتشمل هذه الخطوط الساخنة الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان (08008880700 و0220816831)، والمجلس القومي للصحة النفسية (20818102).

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار يُعد من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، داعية إلى عدم التقليل من ذنبه وإيجاد مبررات له، مع التأكيد على أهمية العلاج النفسي المتخصص.