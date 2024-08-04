محافظ الوادي الجديد يعلن زيادة الرقعة الزراعية إلى 650 ألف فدان

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

كشف اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن نجاح خطة المحافظة في توسيع الرقعة الزراعية وتعزيز الزراعات الإستراتيجية.

وأوضح الزملوط، خلال تصريحات اليوم الأحد، أن المحافظة تمكنت في السبع سنوات الأخيرة من زيادة المساحات الزراعية لتصل إلى نحو 650 ألف فدان، مقارنة بـ120 ألف فدان في عام 2014.

وأشار المحافظ إلى أن التوسع الزراعي شمل مناطق متعددة منها الفرافرة وأبو منقار وسهل قروين والداخلة وشرق العوينات ومفيض باريس. وأكد الزملوط أن المحافظة تزرع سنويًا حوالي 430 ألف فدان بمحصول القمح، ونجحت في توريد أكثر من 650 ألف طن من أجود أنواع الأقماح في الموسم الماضي.

وتابع الزملوط أنه يطمح إلى توطين 1400 أسرة واستصلاح 7000 فدان في منطقة هضبة أبو طرطور، الواقعة غرب مدينة الخارجة بنحو 50 كم. وأوضح أن كل أسرة ستتلقى منزلًا وخمسة أفدنة للاستصلاح، على أن يتم اختيار الأسر بالتنسيق مع عدد من المحافظين لضمان الشفافية تحت إشرافهم.