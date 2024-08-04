محافظ بني سويف يلتقي نائب رئيس قصور الثقافة ويناقشان مستجدات المشروعات الثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من المشروعات الثقافية بالمحافظة وسبل تعزيز النشاط الثقافي خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، ولاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

ورحب المحافظ بنائب رئيس الهيئة والوفد المرافق، وأكد أهمية دور قصور وبيوت الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية، ورفع الوعي، من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول وتعزز الانتماء والولاء للوطن.

وناقش المحافظ مع نائب رئيس الهيئة الموقف الحالي لعدد من المشروعات الثقافية ومستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير قصر ثقافة شرق النيل، وبحث المتطلبات اللازمة لتطوير قصر الثقافة الحالي، وسبل دعم وتطوير المواقع الثقافية على مستوى المحافظة، كما تناول بعض الجهود التي قدمتها المحافظة في دعم القطاع الثقافي.

وأكد نائب رئيس الهيئة أن الزيارة تأتي في ضوء خطة عمل شاملة برعاية وتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تستهدف تطوير النشاط الثقافي وتفعيل دور مواقع الهيئة كمنارات ثقافية وتوعوية بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق مستهدفات الوزارة في نشر الوعي والقيم الإيجابية وبناء الإنسان وإتاحة المجال لاكتشاف ودعم وتنمية المواهب، معربا عن تقديره لمحافظ بني سويف لدعمه المتواصل للأنشطة والمشروعات الثقافية بالمحافظة، ومؤكدًا أن الهيئة لا تدخر جهدًا في دعم جهود المحافظة في هذا الشأن.