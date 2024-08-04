وزير الطيران يكشف حقيقة زيادة أسعار الرحلات الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على وجود تعاون وتنسيق مستمر مع وزارة السياحة والآثار لدعم وتعزيز النشاط السياحي في مصر.

وأشار وزير الطيران المدني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، إلى أن وزارة الطيران تضع خططا واستراتيجيات شاملة للنهوض بصناعة السياحة والسفر الجوي في البلاد.

وأفاد الوزير بوجود برامج تحفيزية وترغيبية لتعزيز السياحة في المناطق التي تتطلب دعماً إضافياً، مثل جنوب سيناء وأسوان والأقصر، وغيرها من المدن السياحية التي تحتاج لمزيد من الترويج والدعاية لاجتذاب الزوار والسياح.

وأوضح أن هذه البرامج تشمل منح حوافز وتخفيضات لشركات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية لتشجيعهم على تنظيم رحلات وحزم سفر متنوعة لهذه المناطق.

كما صرح الحفني بأن وزارة الطيران المدني تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير وتحديث المطارات الموجودة في مدن الجنوب بما يتناسب مع طبيعة المنطقة وما تتمتع به من مزارات ومعالم سياحية متميزة.

وذكر أن هناك خطة لتطوير وتحديث مطار سانت كاترين الدولي لجعله أحد المطارات المحورية المهمة وجعله جزءاً أساسياً من مسار رحلة العائلة المقدسة وتطوير مشروع التجلي الأعظم الذي يشمل عددًا من المواقع الدينية والأثرية في المدينة.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار تذاكر السفر الداخلي، نفى الوزير وجود زيادة تذكر في أسعار التذاكر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير خيارات متعددة وأسعار متفاوتة للتذاكر لتلائم جميع فئات المسافرين وتلبي احتياجاتهم ورغباتهم، مشيرًا إلى أن الشركات البديلة تلعب دوراً مهماً في تحقيق التوازن والتنوع في قطاع النقل الجوي داخل مصر.