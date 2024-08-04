سامح الحفني: الطيران صناعة هشة.. وتجديد الطائرة يتكلف مليون دولار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن هناك إقبالا كبيرا على مطار سفنكس ويتم العمل على تطويره لاستيعاب جميع أنواع الرحلات، مشيرا إلى أن معدلات النمو في مطار سفنكس مرتفعة وتصل لـ 300%، وبلغت 300 راكب في الساعة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، على قناة "صدى البلد"، أن هناك هيكلة كاملة لشركة مصر للطيران وإعادة تطوير، لافتا إلى أنه تم تقليل خسائر مصر للطيران إلى 16.5 مليار جنيه.

وأضاف أن المستهدف حاليا وصول أسطول مصر للطيران لـ 125 طائرة، يكون بعضها جديد، موضحا أن مصر للطيران تحولت إلى شركة ربحية وهذا لأول منذ 2019، ولكن الأرقام أكبر هذه المرة وبالمليارات.

وواصل أن تطوير وتجديد الطائرة الواحدة بشكل بسيط يتكلف ما بين 800 ألف إلى مليون دولار، مثل تغيير الكراسي أو إصلاح الحمامات أو أي أمور بسيطة أخرى، لافتا إلي أن الهدف الأول والأساسي هو تحسين الخدمة المقدمة للركاب والمسافرين، وهذه أولوية تفوق تحقيق الربحية.

وأشار إلى أن الإدارة السابقة لشركة مصر للطيران بذلت مجهودا كبيرا، كان من نتائجه الإيجابية دخول الشركة للتصنيف العالمي وباتت في المرتبة 88 بعد خروجها منه منذ فترة لافتا إلى أن الكثير من الخطوط الجوية الأفريقية تحولت إلى تحقيق أرباح، وهي الشركات التي تعمل بنظام الشبكات.

وأردف الحنفي، أن الطيران صناعة هشة تتأثر بأي شيء مثل الوباء أو الأمراض أو الأحوال الجوية أو النزاعات، مؤكدا أن مصر للطيران تعمل وفق منهجية علمية، ومع أكبر تحالف طيران على مستوى العالم.