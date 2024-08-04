محافظ الوادي الجديد: تقديم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة من الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تقديم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة من الأمطار التي سقطت على بعض مناطق جنوب المحافظة.

وأكد الزملوط، في تصريحات صحفية، أن المحافظة تتابع تداعيات الأمطار على مدار الساعة ورفعت درجة استعدادها في جميع المراكز، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وجه الزملوط الوحدات المحلية بسرعة إزالة آثار تجمعات الأمطار من المناطق السكنية المتأثرة، وتقديم الدعم الفوري والتدخلات الإنسانية للأهالي، مع حصر المناطق والمنازل المتضررة لبحث الإجراءات اللازمة لتخفيف العبء عن المواطنين.

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت قرى درب الأربعين بمحافظة الوادي الجديد في غرق بعض المنازل وتضرر عدد كبير منها، خاصة أن أغلبها مبني من الطوب اللبن. دفعت المحافظة بمعدات وسيارات إلى المناطق المتضررة لشفط المياه وسحبها، وانتشرت سيارات الوحدات المحلية في قرى درب الأربعين.

وشهدت واحة باريس بمحافظة الوادي الجديد سقوط أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية بها، مما أدى إلى غرق شوارع القرى. كما تعرضت منطقة شرق العوينات جنوب الوادي الجديد على الحدود السودانية لسقوط أمطار غزيرة على المناطق الزراعية والصحراوية.