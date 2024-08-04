شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس تنهي حياة رضيع أمريكي بعد نسيانه بالسيارة والان نبدء بالتفاصيل

تفاصيل الحادث

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الدمام - شريف احمد - في حادث مأساوي توفي طفل رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر فقط، بعد أن نسيه ذووه والسائق داخل السيارة خلال ساعات الظهيرة الحارقة، لتقضي عليه حرارة الشمس التي أنهت حياته، حيث تذكروه بعد أن فارق الحياة ولم تفلح كل محاولات الأطباء في إنقاذ الطفل الرضيع.الشرطة الأميركية وجهت تهمة "القتل العمد" لسائق السيارة، وهي شابة مراهقة نسيت الطفل داخل المركبة وأغلقتها وعادت لمنزلها لقضاء يومها، حيث تبين أن السائقة قاصر لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها.جريدة Metro البريطانية قالت إن الطفل توفي بعد تركه في سيارة شديدة الحرارة لمدة سبع ساعات، حيث وصلت السائقة منزلها عند الساعة الثانية، ظهر يوم الثلاثاء الماضي، ومعها في السيارة الطفل الرضيع الذي كان موضوعاً في الكرسي الخلفي، وخلال الرحلة نام الطفل، ونسيته داخل السيارة ونزلت منها، لتتذكر الطفل من جديد عند الثامنة مساءً، لكن الطفل كان قد فارق الحياة.وأضافت الجريدة أن السائقة هي إحدى جيران عائلة الطفل، حيث أرسلته والدته معها لتقوم بإيصاله إلى المنزل للأب، ونسيت الجارة أن الطفل موجوداً في السيارة حتى تلقت مكالمة هاتفية من الأب بحدود الساعة الثامنة مساءً، وعندها تذكرت السائقة المراهقة بأنها نسيت الطفل في السيارة فهرعت هي والأب فوراً إلى المكان، لكن الطفل واسمه "ترافيس كارتر جونيور" موجوداً في المقعد الخلفي ومتوفياً.وأعلن المسعفون وفاة الطفل عندما وصلوا إلى مكان الحادث في كوردس ليكس، على بعد حوالي 60 ميلاً (90 كيلومتراً) شمال فينيكس في ولاية أريزونا الأميركية.