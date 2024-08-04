ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 39583 شهيداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 303 على التوالي إلى 39583 شهيداً، ونحو 91398 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 33 فلسطينياً، وإصابة 118 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب مجزرتين ضد العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق القطاع كافة، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

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