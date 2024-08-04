الجيش السوداني يسيطر على مناطق في أم درمان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

قال مصدران عسكريان مطلعان لقناة الجزيرة الإخبارية، اليوم الأحد، إن الجيش السوداني سيطر على مناطق واسعة غربي مدينة أم درمان.

وسيطرت قوات الجيش السوداني على أحياء المنصورة وحمد النيل والنخيل وأجزاء من منطقة أبو سعد بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.

ووفقا للمصدرين، فقد تمكن الجيش السوداني من تكبيد الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد، كما اغتنم عتادا حربيا صالحا للاستخدام.

ولم تصدر قوات الدعم السريع أي تعقيب رسمي حتى الآن عن تطورات الأعمال العسكرية غربي أم درمان.

وكانت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر، المساندة للجيش السوداني، قد ذكرت أن 23 مدنيا قتلوا وأصيب 60 آخرون، إثر قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على عدد من أحياء مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد أمس السبت.

كما ذكرت حركة تحرير السودان المسلحة بدارفور أن القوات المشتركة -المساندة للجيش السوداني- ألحقت هزيمة بقوات الدعم السريع بالفاشر خلال معارك دارت بينهما في محاور مختلفة بالمدينة.

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