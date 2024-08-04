حملة هاريس تنتظر قرار الترشيح للتغلب على ترمب

تتجه نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إلى أسبوع حاسم يتضمن أهم قرار لها حتى الآن -اختيار زميل لها- بينما تكافح من أجل كيفية الحفاظ على هذا الزخم السياسي المبكر حيًا، بعد حملة انتخابية استمرت لمدة أسبوعين تقريبًا، أصبحت الحشود متحمسة للغاية والتبرعات للحملة تتدفق ويظهر المتطوعون في المكاتب الميدانية بأعداد كبيرة.

لذا سيكون لدى هاريس، المدعية العامة السابقة، موعد نهائي في يوم الثلاثاء لاختيار من سيكون رقم 2 من قائمة تم تقليصها إلى أربعة حكام، وعضو مجلس الشيوخ ومسؤول في مجلس الوزراء كان أيضًا أحد خصومها في عام 2020، إنه قرار عالي الضغط يمتد عادةً لعدة أشهر، ولكن في هذه الحالة يتم ضغطه في غضون أسابيع فقط.

ومن هناك، ستبدأ هاريس وزميلها في الترشح جولة تنافسية في سبع ولايات، تبدأ في فيلادلفيا وتستمر حتى ويسكونسن وميشيغان وكارولينا الشمالية وجورجيا وأريزونا ونيفادا، وقد اجتذبت تجمعاتها الانتخابية المبكرة آلاف المتحمسين.

طرح قوي

ويدرك مسؤولو الحملة أن الزخم قد يكون عابرًا، ويعملون على الاستفادة من الطاقة الآن، في حين يتعاملون مع التوقعات من خلال الاستمرار في التأكيد على أن السباق مع المرشح الجمهوري دونالد ترمب متقارب، لكن الطرح القوي سمح لحملة هاريس بإعادة عدد من الولايات إلى المنافسة، بعد أن كان يُخشى أن تكون بعيدة المنال، عندما ظل الرئيس جو بايدن على رأس القائمة.

وتواجه هاريس اختبارات جديدة في الأيام المقبلة، بينما تعمل على اتخاذ قرارات رئيسية -بما في ذلك اختيارها لمنصب نائب الرئيس، مع إمكانية خيبة أمل عناصر الائتلاف.

ولم تواجه كلينتون المستوى من التدقيق الذي يواجهه المرشحون الرئاسيون عادة، ورغم أنها حافظت على جدول مزدحم بالظهور العام، إلا أنها نادرًا ما أجابت على أسئلة من الصحافة ولم تجلس لإجراء مقابلة متعمقة، وبعد أربع سنوات من الدفاع عن مواقف بايدن، سيتعين عليها تحديد مواقفها الخاصة بشأن الخلافات السياسية التي تفرق بين الديمقراطيين.

لا تعرف الخوف

وتزداد رسالة هاريس وضوحًا يومًا بعد يوم، فقد صورها إعلانها التلفزيوني الأول الأسبوع الماضي على أنها «لا تعرف الخوف»، وشدد على ما برز كصرخة حاشدة لحملتها: «لن نتراجع»، كما أنها تؤكد مرارًا وتكرارًا على مفهوم الحرية، مع التركيز ليس فقط على ترامب، باعتباره تهديدًا للديمقراطية، ولكن أيضًا على السلامة من العنف المسلح.

رأي ترمب

ومن جانبه، يتسابق ترمب لوصفها بأنها ليبرالية متساهلة في التعامل مع الجريمة من سان فرانسيسكو، كُلِّفت بتأمين الحدود كنائبة للرئيس لكنها فشلت، وهو يلقي باللوم عليها وعلى بايدن على حد سواء في التضخم خلال فترة ولايتهما، كما هاجمها شخصيًا، وشكك في ذكائها وهويتها المختلطة العرق.

وبينما تتوجه هي وزميلتها في الترشح إلى ولايات ساحة المعركة هذا الأسبوع، تخطط نائبة الرئيس لشن هجوم متجدد في أريزونا ونيفادا وكارولينا الشمالية وجورجيا، وكانت حملة بايدن قد حددت هذه الولايات منذ فترة طويلة ضمن أهدافها الرئيسة، لكنها بدأت تتخلى عن الأمل هناك لصالح دعم ما يسمى ولايات «الجدار الأزرق» في ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا، وتركز مديرة الحملة جولي شافيز رودريجيز الآن بشكل أكبر على أريزونا ونيفادا.

مرشحون محتملون

وتظل هاريس نفسها هادئة في واشنطن هذا الأسبوع، حيث تجري مقابلات مع حوالي نصف دزينة من المرشحين المحتملين الذين كانوا يجرون اختبارات علنية من خلال مقابلات إعلامية، والمتنافسون في قائمة المقابلات الخاصة بها، وهم جميعًا من الرجال البيض، هم حكام ولاية كنتاكي آندي بشير، وإلينوي جيه بي بريتزكر، وبنسلفانيا جوش شابيرو، ومينيسوتا تيم والز، بالإضافة إلى السناتور مارك كيلي من أريزونا ووزير النقل بيت بوتيجيج، وفقًا لأشخاص مطلعين على عملية اختيار هاريس.

تقول حملة هاريس إن المتطوعين:

أجروا 2.3 مليون مكالمة هاتفية.

طرقوا 172 ألف باب.

أرسلوا ما يقرب من 2.9 مليون رسالة نصية إلى الناخبين في الولايات المتأرجحة على مدار 12 يومًا.

سجل أكثر من 130 ألف شخص دخولهم إلى حدث تنظيمي عبر الإنترنت مع هاريس.

سجل 750 ألف شخص حضور حدث انتخابي لأول مرة، وفقًا لمذكرة من كانينين.