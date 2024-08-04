تحذيرات من تحول العاصفة ديبي لإعصار على فلوريدا

اشتدت قوة العاصفة الاستوائية ديبي بسرعة، ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار في أثناء تحركها عبر خليج المكسيك في مسار تصادمي مع ساحل فلوريدا. وقال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة تشتد فوق جنوب شرق الخليج، ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار قبل أن تضرب منطقة بيج بيند في فلوريدا. وقال حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس، في إفادة صحفية: «أود أن أحث جميع سكان فلوريدا على إدراك حقيقة أننا سنشهد إعصارًا يضرب الولاية، ربما من الفئة الأولى، لكنه قد يكون أقوى من ذلك بقليل». وأضاف: «لكننا سنشهد بالتأكيد هطول أمطار غزيرة، وتشبعًا كبيرًا بالمياه، وفيضانات، وهذا ما سيحدث. كما ستكون هناك انقطاعات للتيار الكهربائي».

أمطار غزيرة

ومن المرجح أن يجلب إعصار ديبي أمطارًا غزيرة وفيضانات ساحلية إلى معظم ساحل خليج فلوريدا، وتُظهر التوقعات أن النظام قد يصل إلى الشاطئ في شكل إعصار، ويعبر شمال فلوريدا إلى المحيط الأطلسي. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه من الممكن أيضًا هطول أمطار غزيرة على شمال فلوريدا والسواحل الأطلسية في جورجيا وكارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية في أوائل الأسبوع المقبل.

قوة الإعصار

وتوقع المركز الوطني للأعاصير في ميامي أن تشتد قوة الإعصار مع اقترابه من ساحل جنوب غرب فلوريدا حيث كانت المياه دافئة للغاية. ومن المتوقع أن تزداد قوة الإعصار بسرعة أكبر في وقت لاحق. وقد تم إصدار تحذير من إعصار لأجزاء من منطقة بيج بيند ومنطقة بانهاندل في فلوريدا، في حين تم نشر تحذيرات من العواصف الاستوائية للساحل الغربي لفلوريدا وجنوب فلوريدا كيز ودراي تورتوجاس. وامتدت مراقبة العاصفة الاستوائية إلى الغرب في منطقة بانهاندل. ويعني التحذير أن ظروف العاصفة متوقعة في غضون 36 ساعة، وأنها محتملة في غضون 48 ساعة.

ويمكن أن تتسبب العواصف المدارية والأعاصير في حدوث فيضانات في الأنهار وإغراق أنظمة الصرف والقنوات. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من هطول أمطار تتراوح ما بين 6 و12 بوصة (150 ملم إلى 300 ملم)، وما يصل إلى 18 بوصة (450 ملم) في المناطق المعزولة، مما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات «كبيرة محليًا» وفيضانات حضرية. كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من حدوث فيضانات معتدلة في بعض الأنهار على طول الساحل الغربي لولاية فلوريدا. هي العاصفة الرابعة التي تحمل اسمًا في موسم الأعاصير الأطلسية لعام 2024 بعد العاصفة الاستوائية ألبرتو والإعصار بيريل والعاصفة الاستوائية كريس، التي تشكلت جميعها في يونيو. ديبي: