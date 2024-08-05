أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن "وحدات الاحتياط في جميع أنحاء إسرائيل وخاصة في الشمال في حالة تأهب قصوى". ونقلت "معاريف" عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، قولهم: 'أعيننا على الأرض وليست بالسماء ونستعد لمحاولات تسلل وسيناريوهات غير متوقعة".

كانت هذه تفاصيل خبر معاريف عن مسؤولين إسرائيليين: أعيننا على الأرض ونستعد لمحاولات تسلل وسيناريوهات غير متوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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