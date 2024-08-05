إعلام إسرائيلي: نتانياهو يضيف شروطًا جديدة قد تعرقل إمكانية إبرام صفقة تبادل الأسرى

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر، بأنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يضيف شروطًا جديدة قد تعرقل إمكانية إبرام صفقة تبادل الأسرى"، مع حركة حماس. وأشارت المصادر الإسرائيلي إلى وجود "انتقادات حادة لنتانياهو في فريق المفاوضات وتوقعات باستقالة ممثل الجيش نيتسان ألون"، مضيفة "مكتب نتانياهو بدأ البحث عن بديل لممثل الجيش في فريق المفاوضات". وأوضحت المصادر نفسها أنّ "نتانياهو يشترط إبعاد الأسرى الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين إلى خارج الضفة وغزة".

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