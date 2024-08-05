القناة 12 الإسرائيلية: نحو 150 ألف إسرائيلي عالقون خارج البلاد بسبب إلغاء شركات طيران رحلاتها إلى تل أبيب

اشارت القناة 12 الإسرائيلية، الى أن "نحو 150 ألف إسرائيلي عالقون خارج البلاد بسبب إلغاء شركات طيران رحلاتها إلى تل أبيب".
وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، عن "تعليق كل رحلاتها الى تل ابيب حتى 8 آب".
كما اعلنت الخطوط الجوية الإيطالية ITA عبر موقعها، "تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب حتى السادس من الشهر الجاري".
وكان قد أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأنّ "الجيش الإسرائيلي ألغى إجازات الجنود بالوحدات القتالية ضمن حالة التأهب لرد محتمل من إيران وحزب الله".
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