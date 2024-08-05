الخارجية الأميركية: بلينكن أكد لرئيس وزراء العراق أهمية اتخاذ كل الأطراف خطوات لتهدئة التوترات وتجنب التصعيد

افادت وزارة الخارجية الأميركية، بأن "الوزير انتوني بلينكن أكد لرئيس وزراء العراق أهمية اتخاذ كل الأطراف خطوات لتهدئة التوترات وتجنب التصعيد".

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الخارجية الأميركية، "الوزير انتوني بلينكن ناقش مع وزراء خارجية مجموعة السبع الجهود الدبلوماسية لمنع تصعيد الصراع في المنطقة".

وكان قد أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى أنّ "نضالنا ضد من يريدون قتلنا مستمر وسنستهدفهم في كل مكان"، وقال: "سنعيد جميع الأسرى ولن نستكين في كافة مناطق القتال حتى تحقيق النصر".

ولفت، في كلمة من القدس، إلى أنّ "السيطرة على معبر رفح ومحور فيلادلفيا أمر مهم جدا لنا"، مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

وذكر نتانياهو "أننا سنبادر للهجوم في كل مناطق القتال حتى تحقيق النصر"، مضيفًا "إيران وشركاؤها يحاولون تطويقنا بحلقة إرهابية من كل الاتجاهات"، و"يدنا الطويلة تصل إلى غزة واليمن وبيروت وإلى كل مكان يكون ذلك مطلوبا فيه"