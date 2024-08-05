الخارجية التركية: هناك احتمال بتدهور الوضع الأمني في لبنان وعلى مواطنينا توخي الحذر

اعلنت وزارة الخارجية التركية، أن "على مواطنينا تجنب السفر إلى لبنان إلا في حالات الضرورة"، مشيرة الى أن "هناك احتمال بتدهور الوضع الأمني في لبنان وعلى مواطنينا توخي الحذر".

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