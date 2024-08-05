هيئة البث الإسرائيلية: ترقب الرد من حزب الله وإيران يشوش الحياة اليومية في مناطق شمال إسرائيل

اشارت هيئة البث الإسرائيلية، الى أن "ترقب الرد من حزب الله وإيران يشوش الحياة اليومية في مناطق شمال إسرائيل".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلية، بأن "هيئة الأركان الإسرائيلية أمرت بتعزيز القوات التابعة لقيادة الجبهة الشمالية ورفع درجة التأهب"، وذلك في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.