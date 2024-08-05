اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، تعقيبا على غارة القوات الإسرائيلية على بلدة حولا، ان" الغارة العدوة أدت في حصيلة اولية إلى استشهاد شخص وحتى اصدار البيان لا تزال فرق الاسعاف تواصل عملها في رفع الأنقاض".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: استشهاد شخص في الغارة الإسرائيلية على حولا وفرق الإسعاف تواصل رفع الأنقاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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