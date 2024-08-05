غارتان إسرائيليتان استهدفتا كفركلا وقنابل مضيئة فوق قرى حدودية

أفادت قناة "المنار"، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

هذا، وأطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، كما أطلق القنابل المضيئة فوق قرى الخط البحري، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلية، بأن "هيئة الأركان الإسرائيلية أمرت بتعزيز القوات التابعة لقيادة الجبهة الشمالية ورفع درجة التأهب"، وذلك في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.