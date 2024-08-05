"حزب الله" نعى محمد فرحات من بلدة اللويزة وعلي عمرو من بلدة المعيصرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أن "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسن فرحات "فلاح" مواليد عام 1984 من بلدة اللويزة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وفي بيان آخر، أعلن أن "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي مصطفى عمرو "أبو الأحرار" مواليد عام 1985 من بلدة المعيصرة في جبل لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".