شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة ديبي تقترب من فلوريدا مع رياح تبلغ سرعتها 65 ميلا في الساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقترب العاصفة الاستوائية ديبي باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 13 ميلا في الساعة، حسبما أفاد المركز الوطني للأعاصير في تحذير الساعة 1100 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، اليوم الأحد.

وقال المركز: "من المرجح أن تشتد ديبي بسرعة قبل وصولها إلى اليابسة في منطقة بيج بيند بفلوريدا. ويلوح تهديد كبير بحدوث فيضانات في جنوب شرقي الولايات المتحدة"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وحثت السلطات في فلوريدا وجورجيا السكان على الاستعداد بينما تشق العاصفة طريقها عبر المياه الدافئة شبه القياسية لخليج المكسيك.

ومن المتوقع أن يستمر ديبي في اكتساب قوة ويمكن أن يصبح إعصارا بحلول مساء اليوم الأحد بعد ترقيته إلى عاصفة استوائية في اليوم السابق ، وفقا للمركز الوطني للأعاصير، بحسب شبكة (سي إن إن).

