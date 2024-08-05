شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم المملكة وأمريكا.. دول تدعو مواطنيها بالمغادرة وعدم السفر إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل



وبشكل فوري، دعت سفارة المملكة العربية

وأوضحت أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث، مجددة دعوتها للمواطنين للمغادرة التزامًا بقرار منع السفر إلى لبنان. تداعيات حرب إسرائيل على لبنان وفي الأردن أهابت وزارة الخارجية الأردنية بالمواطنين عدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، حرصا على سلامتهم.

كما طلبت من رعاياها المقيمين والموجودين في لبنان المغادرة في أقرب وقت ممكن .

السفارة الأمريكية هي الأخرى، ناشدت رعاياها في لبنان الراغبين بالمغادرة، حجز "أي تذكرة متاحة"، والاتصال بالسفارة في حال عدم توفر أموال لديهم، لتمكين عودتهم إلى بلدهم . مخاوف من اشتعال حرب وقالت فرنسا إنه في ظل المخاوف من اشتعال الوضع في المنطقة على خلفية الحرب في غزة، ندعو مواطنينا إلى مغادرة لبنان.

بريطانيا كذلك لم تمتنع عن حث مواطنيها على مغادرة لبنان على الفور، فيما أعلنت سفارة التشيك في بيروت عبر موقعها عن "إغلاق القسم القنصلي مؤقتا ".

كما أعلنت الخارجية السويدية على لسان وزيرها توبياس بيلستروم تعليق عمل سفارة بلاده في بيروت، وحث موظفيها على المغادرة إلى قبرص، ودعت مواطنيها أيضا إلى المغادرة . الدمام - شريف احمد - تتواصل دعوات الدول وتحذيراتها للمواطنين، سواء بعدم السفر إلى لبنان، أو المغادرة الفورية، خوفًا من اندلاع حرب شاملة في المنطقة، لا سيما مع التهديدات الإسرائيلية التي لا تهدأ بشن حرب واسعة على لبنان.وبشكل فوري، دعت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان المواطنين السعوديين لمغادرة الأراضي اللبنانية.وأوضحت أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث، مجددة دعوتها للمواطنين للمغادرة التزامًا بقرار منع السفر إلى لبنان.وفي الأردن أهابت وزارة الخارجية الأردنية بالمواطنين عدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، حرصا على سلامتهم.كما طلبت من رعاياها المقيمين والموجودين في لبنان المغادرة في أقرب وقت ممكنالسفارة الأمريكية هي الأخرى، ناشدت رعاياها في لبنان الراغبين بالمغادرة، حجز "أي تذكرة متاحة"، والاتصال بالسفارة في حال عدم توفر أموال لديهم، لتمكين عودتهم إلى بلدهموقالت فرنسا إنه في ظل المخاوف من اشتعال الوضع في المنطقة على خلفية الحرب في غزة، ندعو مواطنينا إلى مغادرة لبنان.بريطانيا كذلك لم تمتنع عن حث مواطنيها على مغادرة لبنان على الفور، فيما أعلنت سفارة التشيك في بيروت عبر موقعها عن "إغلاق القسم القنصلي مؤقتاكما أعلنت الخارجية السويدية على لسان وزيرها توبياس بيلستروم تعليق عمل سفارة بلاده في بيروت، وحث موظفيها على المغادرة إلى قبرص، ودعت مواطنيها أيضا إلى المغادرة