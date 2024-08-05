إسرائيل تقصف المواصي بعد إعلانها منطقة أمنة في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيل، منذ قليل، في الدقائق الأولي من صباح اليوم الإثنين، منطقة المواصي في قطاع غزة، بعد إعلانها سابقاً منطقة أمنة للفلسطنيين.

وأكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن قصف إسرائيلي لمنطقة المواصي في غزة، و بعض ملاج النازحين الفلسطنيين.

وكانت قد أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيل قبل سابق، أن منطقة المواصي الواقعة في قطاع غزة،هي منطقة أمنة من القصف الذي يشنه العدوان الإسرائيلي علي غزة.

يذكر أن استشهد 27 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرستين بحي النصر غرب مدينة غزة، ومجموعة من المواطنين الفلسطينيين بحي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرستي النصر وحسن سلامة بحي النصر غرب مدينة غزة؛ ما أدى لاستشهاد 25 مواطنا فلسطينيا وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأضافت أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر انتشلت شهيدين وعددا من الجرحى، نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين الفلسطينيين بمحيط مفترق دولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، نقلوا أيضا إلى مستشفى المعمداني.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و583 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91 ألفا و398 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



مسئول أمريكي: نحاول الاستعداد لأي سيناريو في الشرق الأوسط



قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر، إن الولايات المتحدة تحاول الاستعداد لأي سيناريو في الشرق الأوسط.

وأضاف فاينر- في تصريح، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد أن الولايات المتحدة حركت حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لأسباب دفاعية بحتة، موضحا أن الهدف بشكل عام هو خفض التوتر في المنطقة.

وكان مسئولون أمريكيون قد رجحوا، في وقت سابق اليوم، أن تشن إيران هجوما على إسرائيل، غدًا الاثنين، مشيرين إلى أن ضباطا عسكريين بصدد وضع اللمسات النهائية على الخطط لإقرارها على المستوى السياسي.

ووصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط الجنرال مايكل كوريلا، إلى المنطقة أمس السبت، مع استمرار الاستعدادات لهجوم محتمل على إسرائيل من إيران، ردا على اغتيال إسماعيل هنية والقيادي في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر".