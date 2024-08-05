اجتماع نتنياهو ينتهي بتوقع لهجوم بري على إسرائيل من حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهي إجتماع رئيس مجلس وزراء إسرائيل بنايمين نتنياهو مع مجلس الأمن الإسرائيلي، الذي عقد الليله، بتوقع هجوم بري من حزب الله علي الأراضي الإسرائيلية.

نتنياهو يجتمع بمجلس الأمن بشان هجوم إيران وحزب الله

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الإثنين أن نتناهو ناقش مع مجلس الأمن الإسرائيلي هجوم بري متوقع من حزب الله علي إسرائيل.

كما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو ناقش أيضاً رد إيران، مشيرة إلي أن الهجوم سيكون بصواريخ بالستية ومسيرات وطائرات مجنحة.

يذكر أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل سترد على أعدائها "الضربة بضربتين"، وذلك في خضم توتر وتوقع لهجوم إيراني ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران قبل أيام.

وقال نتنياهو خلال كلمة له الأحد: "سنرد على أعدائنا الضربة بضربتين"، مشيرا إلى "خطوط إسرائيل الحمراء معروفة، وسنرد على كل محاولة لانتهاكها.

وحذر نتنياهو من أن "يدنا الطويلة تصل إلى غزة واليمن وبيروت وإلى كل مكان يكون ذلك مطلوبا فيه".

ومن جهة أخرى، أكد نتنياهو على أهمية السيطرة على محور فيلادلفيا في غزة. وتعهد بملاحقة قادة حماس "فوق الأرض وتحتها".

وفي وقت سابق يوم الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن إسرائيل تخوض "حربا متعددة الساحات ضد (محور الشر الإيراني)"، حسب وصفه.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل "ضربت كل أذرعته بقوة. ونحن مستعدون لأي سيناريو سواء في الدفاع أو الهجوم".

وقال نتنياهو "أكرر لأعدائنا: سنرد وسنفرض ثمنا باهظا لأي عمل عدواني ضدنا، من أي جهة"

وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط، مع توعّد إيران وحلفائها بالردّ على اغتيال إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت قبل أيام.

الصحة اللبنانية: إصابات جراء غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، وقوع ثلاث إصابات جراء غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف بجنوب البلاد.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - بأن الغارة الإسرائيلية على بلدة بيت ليف أدت إلى إصابة شخصين بجروح بليغة، وشخص ثالث بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

وأوضحت الوكالة أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة على بلدة بيت ليف، استهدفت منزلا.

وفي السياق، أشارت الوكالة إلى أن مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا بالقذائف الفوسفورية.

"الخطوط الجوية الكويتة": عودة أخر الرحلات من بيروت بعد تغيير الطائرات إلى الحجم الأكبر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الأحد، عودة آخر رحلاتها من العاصمة اللبنانية بيروت بعد تغيير الطائرات إلى الحجم الأكبر بواقع رحلتين.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية الكويتية - في بيان - أن ذلك تم لتوفير سعة أكبر للمقاعد للركاب الراغبين في العودة من لبنان.