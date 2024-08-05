شراكة استراتيجية بين المنتدى السعودي للإعلام ومؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي IBC

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المنتدى السعودي للإعلام، إطلاق باكورة شراكاته هذا العام عبر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع معرض ومؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي IBC بدعم من اتحاد البث الأوروبي كشريك إعلامي رئيس في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس للعام 2025.

وتنص الاتفاقية على توفير جناح مخصص لهيئة الإذاعة والتلفزيون في معرض IBC الذي يُعقد سنويًا في العاصمة الهولندية أمستردام، بجانب التزام IBC بالترويج للمنتدى ومعرضه المصاحب في وسائل الإعلام الأوروبية التابعة لها، مما يسهم في زيادة الوعي والتفاعل مع هذه الفعاليات في أوروبا، ويضمن كثافة الظهور والوصول إلى أكبر قدر من الجماهير عالميًا.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون ورئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة لتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين الهيئة ومختلف المنصات الإعلامية الفاعلة عالمياً، باعتبار IBC أحد أكبر المعارض المتخصصة في أحدث التقنيات الرقمية وأساسيات الإعلام والإنتاج، مشيرًا إلى أدوار المنتدى كبيئة إعلامية خصبة لتبادل الخبرات الإعلامية وعقد الشراكات الفاعلة، ومحطة أساسية يقصدها الآف الزوار سنويًا من المهتمين والعاملين في مجالات الإعلام.

وقال الحارثي: "مسؤوليتنا تزداد يومًا بعد يوم، لتكثيف الجهود وتقديم نسخة أفضل مما سبق من خلال شراكتنا الفاعلة مع أكبر المعارض والأسواق الدولية، حيث نستكمل من خلال هذه الخطوة خطواتنا السابقة في استضافة أبرز العلامات الإعلامية في القطاعات الإنتاجية، حيث نجحنا في النسخة السابقة باستضافة سوق مبيكوم كأول مشاركة خارج الحدود الفرنسية واليوم نضم IBC ضمن شركاتنا المثمرة، سعياً لتحقيق التطلعات وتعزيز مكانة المنتدى عالمياً لاسيما في عام التحول الإعلامي في المملكة".

ويعد معرض ومؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي IBC، من أهم الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال البث والإعلام والتكنولوجيا ويجذب آلاف المشاركين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المهنيون والمبتكرون في صناعة الإعلام، ويعتبر منصة رئيسية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات البث الفضائي، والإنتاج الإعلامي، والتوزيع.

يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تستعد لتنظيم المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام للعام 2025، تأكيدًا لدور المملكة المحوري وقدرتها في تنظيم وإقامة أكبر الأحداث والفعاليات الدولية، وتزامنًا مع حالة الحراك الوطنية في مختلف القطاعات التنموي، حيث نجح المنتدى بنسخته السابقة في جذب أكثر من 30 ألف زائر واستقطاب ما يقارب 300 عارض في معرض مستقبل الإعلام.

