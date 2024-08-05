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وزير خارجية روسيا يعلن تواصله مع نظيره المصري لبحث الأوضاع في غزة

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ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف خلال مكالمة هاتفية أمس الأحد مع نظيره المصري بدر عبد العاطي آخر المستجدات في الشرق الأوسط والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

خارجية روسيا تتواصل مع مصر لبحث الأوضاع في غزة

وذكرت وزارة خارجية روسيا في بيان رسمي أن الجانبين أكدا خلال المكاملة الهاتفية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومنع تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط.

 

وأضاف بيان وزارة خارجية روسيا أنه تم التأكيد خلال المكالمة على التزام موسكو والقاهرة الثابت تنسيق الجهود بشأن جميع قضايا الشرق الأوسط.

 

وأشارت وزارة روسيا إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة الاتصالات النشطة بشأن القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي والدولي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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