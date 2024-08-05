حزب الله يعلن استشهاد 2 من عناصره إثر قصف على جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني، منذ قليل، استشهاد 2 من عناصره إثر قصف إسرائيلي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

حزب الله ينعي 2 من عناصره

ونعي حزب الله محمد حسن فرحات (فلاح) مواليد عام 1984 من بلدة اللويزة في جنوب لبنان.

نعت المقاومة الإسلامية حزب الله الشهيد حسن عماد كريم "ياسر" مواليد عام 2007 من بلدة دير سريان في جنوب لبنان.



يذكر أن قصف حزب الله مستعمرة بيت هلل، لأول مرة، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية في لبنان.‏

وقال حزب الله في بيانه:

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصاً الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين، أدخلت ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية على جدول نيرانها ‏المستعمرة الجديدة بيت هلل وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏