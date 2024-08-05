البيت الأبيض: بايدن سيجتمع مع فريق الأمن القومي اليوم لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط

نقلت وكالة "رويترز" عن البيت الأبيض تأكيده أن "الرئيس الاميركي جو بايدن سيجتمع مع فريق الأمن القومي اليوم الاثنين لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، أعرب بايدن عن أمله في أن تتراجع إيران عن تهديدها بالانتقام لاغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران.

وارتفعت حدة التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال هنية، فيما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن بايدن طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بـ"التوقف عن تصعيد التوتر في المنطقة"، حاثاً إياه على التوصل إلى صفقة في أقرب وقت ممكن.