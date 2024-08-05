أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة شن مجاهدونا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات ‌الإنقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ثكنة إيليت، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها بشكلٍ مباشر وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا بمسيرات مقر قيادة الفرقة 91 بثكنة إيليت الإسرائيلية وأوقعنا عددا من القتلى والجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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