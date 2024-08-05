مصرع 11 شخصًا جراء الفيضانات في ولاية هيماشال براديش الهندية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي 11 شخصًا مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بولاية هيماشال براديش الهندية، فيما ما يزال البحث جاريًا عن 40 آخرين في عداد المفقودين.

وأعلنت حكومة الولاية عن تقديمها مساعدات مادية لضحايا الفيضانات، وتتضمن الغاز والغذاء والمواد الأساسية الأخرى التي يحتاجونها.

وأدى استمرار هطول الأمطار بالهند إلى حدوث انهيارات أرضية، وأسفر عن فيضان الأنهار المملوءة بالطمي والصخور، لتجتاح الجسور وتغلق الطرق، ما جعل عمليات الإنقاذ صعبة.

وتسهم الأمطار الموسمية بين شهري يونيو وسبتمبر بجنوب آسيا في خفض درجات الحرارة، إضافة إلى تجديد إمدادات المياه، إلا أنها تتسبب في المقابل بأضرار واسعة؛ عبر الانهيارات الأرضية والفيضانات التي ازدادت في الأعوام الأخيرة.

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