ارتفاع الإصابة بأمراض الحرارة إلى 1,546 حالة في كوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - نفوق أكثر من 257 ألف رأس من الماشية

الإثنين 05/أغسطس/2024 - 07:05 ص 8/5/2024 7:05:09 AM

تواجه كوريا الجنوبية ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وقالت وزارة الداخلية اليوم الاثنين الموافق 5 اغسطس إن موجة الحر الشديد في جميع أنحاء البلاد تسببت في ارتفاع عدد حالات الإصابة بأمراض الحرارة إلى 1,546 حالة، وأيضا نفوق أكثر من 257 ألف رأس من الماشية.

ووفق لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، فقد ارتفعت درجات الحرارة في مدينة يوجو على بعد 64 كيلومترا جنوب شرق سيئول إلى 40 درجة مئوية أمس، وهي المرة الأولى منذ عام 2018 الذي تم تسجيله باعتباره العام الأكثر سخونة على الإطلاق.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للمرضى الذين يعانون من أمراض مرتبطة بالحرارة منذ 20 مايو إلى 3 أغسطس، بلغ 1,546 مريضا، أي أكثر بـ 10 مرضى من نفس الفترة من العام الماضي.

فيما توفي 11 شخصا لأسباب مشتبه في صلتها بالحرارة الشديدة خلال هذه الفترة.

كما تسببت موجة الحرارة الشديدة المستمرة في نفوق 257,483 رأسا من الماشية خلال الفترة منذ 11 يوينو إلى 3 أغسطس بما في ذلك 234,880 داجنة، كما نفقت 5,867 سمكة مفلطحة من 6 مزارع سمكية بسبب الحرارة الشديدة.



استمرار الموجة شديدة الحرارة 10 أيام



وقالت وكالة الأرصاد الجوية بكوريا الجنوبية، إنه من المتوقع أن تستمر موجة الحر الحالية لمدة 10 أيام أخرى على الأقل مع ليالي استوائية وتظل درجات الحرارة خلال النهار أعلى من المتوسط، حيث ستتراوح بين 30 درجة مئوية و36 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد.

كما أصدرت الوزارة في الأسبوع الماضي أعلى تحذير لها من موجة الحر "خطير" ورفعت مستوى استجابتها إلى المستوى الأول، وهو أعلى مستوى أيضا.

ووجهت الوزارة للشعب الكوري الجنوبي نصائح هامة لمواجهة الحرارة الشديدة منها، تجنب الأنشطة الخارجية بين الساعة الثانية والساعة الخامسة ظهرا، والبحث عن أماكن باردة إذا شعروا بالدوار أو الغثيان والصداع.